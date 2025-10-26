محسن صالح: المقارنة بيننا وبين الكرة المغربية ليست بعيدة

كتب- محمد خيري:

أشار محسن صالح، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أننا لن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مركز التدريب.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "منتخب المغرب يعتمد على عدد كبير من المحترفين في الخارج وهذا ليس متاحا لدينا، واتفقنا على عمل سكاوتنج للبحث عن أولادنا المحترفين في الخارج، وكذلك البحث داخليا".

وأكمل: "للأسف لا نمتلك لاعبين شباب يشاركون مع أنديتهم في الدوري العام، عكس المنتخبات الأخرى، التي تمتلك العديد من اللاعبين الذي يشاركون مع أنديتهم في الفريق الأول".

واستكمل: "من الممكن أن نتحدث مع الأندية لإعطاء فرصة للاعبين الصغار وعدم الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الأجانب".

واختتم محسن صالح حديثه قائلا: "في المغرب هناك العديد من مراكز تدريبات المنتخبات، ولدينا حوالي 6 مراكز فقط في المحافظات، ولن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مراكز التدريب".

واختتم تصريحاته: "المشهد واضح بالنسبة بالمقارنة بما حدث في المغرب، وقمنا بعمل مناظرة عما لدينا وما لدى المغرب، واكتشفت أن الأمر ليس بعيدا، ومنتخب الشباب تم إقصائه من كأس العالم بإنذار وليس بسبب مستوى متراجع ولكن الأداء بصفة عامة لم يكن مقنعا ومن هنا بدأت المقارنة".