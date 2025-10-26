الموت يفجع محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في ابن عمته



كتب- يوسف محمد:

أعلن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفاة ابن عمته، إثر حادث أليم في منشور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اللهم أجرنا في مصيبتنا، ابن عمتي في ذمة الله في حادثة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق آخر، كان النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المارد الأحمر، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي في دور الـ32 بهدفين دون مقابل، بمجموع المباراتي.