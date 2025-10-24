أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في الانتخابات المقبلة، ضمن قائمة محمود الخطيب، على ثقته الكاملة في وعي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وقال الغزاوي، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي اليوم الجمعة: "الجمعية العمومية للنادي تضرب دائمًا المثل في الوعي والانتماء، ولا تتأخر أبدًا حينما يتعلق الأمر بمستقبل النادي، لدي ثقة على تواجد أعضاء الجمعية العمومية، بشكل كبير يوم 31 أكتوبر".

وأضاف: "الندوات الأخيرة التي عقدتها قائمة الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي المختلفة، شهدت حضورًا مكثفا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، وهذا الإقبال يعكس حرص الجمعية العمومية على متابعة تفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة".

وتابع: "كل اللقاءات والندوات السابقة، التي عقدتها القائمة مع أعضاء النادي، خلقت حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل النادي، خاصة بعد عرض الخطة الاستراتيجية التي تتبناها قائمة الكابتن محمود الخطيب".

وواصل: "خطة القائمة، تستهدف تعزيز مسيرة الأهلي في كل المجالات، خاصة في ملفات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، شعار الحملة "تنمية واستثمار"، وهو ليس مجرد عنوان دعائي، لكن هو ترجمة لنهج إداري يهدف للتوسع في المشروعات الاستثمارية، التي تضمن للنادي الاستقرار المالي وتطوير موارده الذاتية".

وأكمل: "الأهلي في أيد أمينة بفضل وعي أعضاء جمعيته العمومية، فخور بكوني جزء من قائمة محمود الخطيب، التي تهدف للعمل باحترافية من أجل المستقبل".

واختتم الغزاوي تصريحاته: "أدعو كل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، إلى المشاركة الفعالة يوم 31 أكتوبر في الانتخابات، لأن حضورهم هو الرسالة الأقوى، في دعم استقرار النادي واستكمال مسيرته".

وتقام انتخابات النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الجاري، بشكل خاص يوم 31 من الشهر الجاري.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

