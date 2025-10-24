مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر

كتب - يوسف محمد:

04:22 م 24/10/2025
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل، حتى يوم يوم 9 من الشهر ذاته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "النادي الأهلي حدد يوم 3 نوفمبر المقبل، للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر".

وأضاف: "النادي أنهي كافة الترتيبات مع الجهات المسئولة داخل مصر وفي الإمارات، وموعد السفر تم ترتيبه مع ياس توروب المدير الفني للفريق".

موعد مباريات كأس السوبر

ويخوض النادي الأهلي مباراة نصف نهائي السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا، فيما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في اليوم ذاته.

وفي المقابل تلعب مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب "آل نهيان"، في الإمارات.

كأس السوبر المصري النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي السوبر المصري بطولة السوبر المصري

