يورتشيتش يثير الجدل حول مستقبله مع بيراميدز.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:09 ص 24/10/2025

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

قال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه يشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه مع النادي هذا الموسم، مؤكدًا أن طموح الإدارة يتوافق مع أهدافه الشخصية في تحقيق البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف يورتشيتش، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "MBC مصر2": "أنا سعيد جدًا بتحقيق إنجازات كثيرة مع بيراميدز هذا الموسم، فالإدارة تطمح لحصد الألقاب، وهذا ما أطمح إليه أيضًا على الصعيد الشخصي".

وعن مستقبله مع النادي، قال المدرب الكرواتي: "أحب أن أكون مع بيراميدز حتى نهاية الموسم، أبذل قصارى جهدي وسنرى ما سيحدث في المستقبل. انفعالاتي في الملعب هدفها تحميس اللاعبين، وهم يتفهمون ذلك جيدًا".

وتحدث يورتشيتش عن العروض التي يتلقاها، موضحًا: "أتلقى العديد من العروض، لكن الأفضل بالنسبة لي يكون خارج مصر، ولم أتحدث مع أي نادٍ مصري خلال عملي في بيراميدز".

وعن إمكانية تدريبه لأي فريق مصري آخر، قال: "الأمر صعب لأنني مرتبط بعقد مع بيراميدز.وأبحث عن مشروع طويل الأمد لإدارته".

يورتشيتش يكشف عن ثنائي يتمنى ضمه من الأهلي والزمالك

"أحترمه بشدة".. يورتشيتش يكشف أكثر مدرب أزعجه بالدوري المصري

