توروب يحدد احتياجات الأهلي الشتوية

كتب - نهى خورشيد

11:10 م 23/10/2025
كشف الإعلامي جمال الغندور عن احتياجات الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس أن توروب أبلغ إدارة الكرة برغبته في تعزيز الصفوف بعدة عناصر جديدة في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم، في ظل ضغط المباريات المتوقع هذا الموسم ومشاركة الفريق في أكثر من بطولة محلية وقارية.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط بالنادي بدأت بالفعل دراسة الأسماء المرشحة للتعاقد، بالتنسيق مع مدير الكرة وليد صلاح الدين، من أجل تحديد الخيارات الأنسب.

وأكد الغندور أن الأهلي يسعى للتحرك مبكراً في ملف الصفقات الشتوية لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المراحل الحاسمة من الموسم.

ياس توروب صفقات الأهلي الأهلي

