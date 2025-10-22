مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة رسميا

كتب : محمد خيري

12:07 م 22/10/2025

فريق بيراميدز

تقرر بشكل رسمي أن يستضيف نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، نظيره فريق نادي التأمين الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ذهابا وإيابا بالقاهرة، بعد التنسيق الذي تم بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن خاصة في ظل رفض كاف، ملعب النادي الإثيوبي في أديس أبابا.

وقرر الاتحاد الأفريقي أن تقام مباراتي الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لحسم الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب في السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر، وتقام المباراتين على استاد الدفاع الجوي.

