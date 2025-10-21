تريزيجيه أمام السؤال الصعب.. من الأفضل محمد صلاح أم أبو تريكة؟

رفض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكشف عن اللاعب الأفضل بالنسبة له سواء محمد أبو تريكة ومحمد صلاح.

وظهر تريزيجيه في فيديو، لاختيار اللاعب العربي الأفضل في التاريخ، ظهرت صورة النجم المصري محمد أبو تريكة، هو الذي اختاره تريزيجيه كأفضل لاعب، من بين مجموعة من الأسماء، مثل: "عمر السومة، رياض محرز، سالم الدوسري، أشرف حكيمي، عمر مرموش وغيرهم من نجوم الكرة العربية".

وعلى الرغم من تمسك تريزيجيه بأن تريكة هو اللاعب الأفضل، بين كل الأسماء التي عرضت عليه، إلا أن عند ظهور صورة صلاح على الشاشة، رفض الاختيار بينهما، مؤكدا أن الثنائي بالنسبة له هما الأفضل.

وكان محمود تريزيجيه، عاد للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق طرابزون سبور التركي، بعد رحلة احتراف قضاها في الملاعب الأوروبية أكثر من 10 سنوات.

وظهر تريزيجيه رفقة المارد الأحمر حتى الأن، في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

