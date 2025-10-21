أنا مش كريم.. بيراميدز يرد على فاركو بمنشور ساخر

كتبت-هند عواد:

رد الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على نظيره فاركو، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو على موقع "فيسبوك"، صورة للإعلامي جورج قرداحي من برنامج "المسامح كريم"، وعلق: "المسامح كريم يبوعمو".

وخسر بيراميدز من فاركو بنتيجة 3-2، في آخر مباراة جمعتهما، بالموسم الماضي، ولعبت دورا كبيرا في خسارة الأول للقب الدوري المصري، لصالح الأهلي.

وأعاد حساب نادي بيراميدز نشر منشور فاركو، وكتب: "المسامح كريم، بس أنا مش كريم".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم



نجم الإسماعيلي يشكر وزارة الرياضة: تدخلتم قبل فوات الأوان لإنقاذ النادي



