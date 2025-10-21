مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

6 1
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

0 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

2 1
22:00

نابولي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 1
21:15

السد القطري

أنا مش كريم.. بيراميدز يرد على فاركو بمنشور ساخر

كتب : هند عواد

09:27 م 21/10/2025
كتبت-هند عواد:

رد الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على نظيره فاركو، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو على موقع "فيسبوك"، صورة للإعلامي جورج قرداحي من برنامج "المسامح كريم"، وعلق: "المسامح كريم يبوعمو".

وخسر بيراميدز من فاركو بنتيجة 3-2، في آخر مباراة جمعتهما، بالموسم الماضي، ولعبت دورا كبيرا في خسارة الأول للقب الدوري المصري، لصالح الأهلي.

وأعاد حساب نادي بيراميدز نشر منشور فاركو، وكتب: "المسامح كريم، بس أنا مش كريم".

نادي بيراميدز فاركو الدوري المصري الممتاز

