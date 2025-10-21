"بعد فوز بيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

حقق فريق بيراميدز الفوز اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره فاركو بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 17 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة رقم 6 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويسعى فريق بيراميدز، إلى مواصلة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري، بهدف الوصول إلى قمة ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع عليها في الوقت الحالي، فريق سيراميكا كليوبارتا، برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن كالتالي:

1- سيراميكا كليوبارتا، 10 مباريات، 20 نقطة

2- المصري البورسعيدي، 10 مباريات، 18 نقطة

3- الزمالك، 10 مباريات، 18 نقطة

4- الأهلي، 9 مباريات، 18 نقطة

5- إنبي، 11 مباراة، 18 نقطة

6- بيراميدز، 8 مباريات، 17 نقطة

7- وادي دجلة، 11 مباراة، 16 نقطة

8- زد، 11 مباراة، 15 نقطة

9- فيوتشر، 10 مباريات، 15 نقطة

10- البنك الأهلي، 10 مباريات، 14 نقطة

11- سموحة، 9 مباريات، 14 نقطة

12- غزل المحلة، 11 مباراة، 14 نقطة

13- بتروجيت، 10 مباريات، 14 نقطة

14- الجونة، 10 مباريات، 12 نقطة

15- حرس الحدود، 10 مباريات، 11 نقطة

16- طلائع الجيش، 11 مباراة، 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري، 9 مباريات، 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية، 10 مباريات، 8 نقاط

19- الإسماعيلي، 11 مباراة، 7 نقاط

20- المقاولون، 11 مباراة، 6 نقاط

21- فاركو، 10 مباريات، 6 نقاط

