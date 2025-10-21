مصطفى فتحي يسجل أغرب أهداف الدوري المصري هذا الموسم (فيديو)

فريق شيكابالا يعرض "مبلغًا ضخمًا" لنقل مباراته في كأس مصر من ملعب الخصم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت مباراة بيراميدز وفاركو المقامة حاليا، واحدا من أغرب أهداف بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي حتى الآن، عن طريق مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز، في مرمى محمد شيكا حارس فاركو.

وتمكن مصطفى فتحي من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز، في مرمى فريق فاركو، في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد رأسية وصلت ضعيفة إلى حارس المرمى محمد سعيد شيكا، ولكنه لم يتمكن من الإمساك بالكرة، لتسكن الشباك في لقطة، هي الأغرب في المباراة.

ويخوض فريق بيراميدز مباراة اليوم أمام فاركو، بروح عالية بعد حصد لقب السوبر الأفريقي، عقب الفوز على حساب نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 17 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة رقم 6 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

