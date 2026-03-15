أعلنت وزارة النفط العراقية، أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان رفضت استئناف تصدير النفط الخام عبر المنظومة الشمالية إلي ميناء جيهان التركي لتقليل الضرر الحاصل من توقف تصدير النفط الخام كلياً بسبب الأحداث في منطقة الخليج.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الأحد، أنه "من خلال التواصل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية بجاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً علماً أن طاقة الأنبوب التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم".

وأوضحت الوزارة أن حكومة إقليم كردستان" وضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام"، مضيفة :"أوضحنا من جانبنا بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية".

ودعت " وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لاستئناف التصدير فوراً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة".