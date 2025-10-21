الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

"قبل الترشح".. ياسين منصور يكشف كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب

أعلن الاتحاد المصري لكرة، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم مصطفى الشهدي لإدارة اللقاء، يعاونه كلا من، شريف عبد الله وأحمد زيدان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: شريف عبد الله

حكم مساعد ثان: أحمد زيدان

حكم رابع: عبد الحكيم ناصر

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: هشام ربيع

