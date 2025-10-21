مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

كتب - يوسف محمد:

01:15 ص 21/10/2025
أعلن الاتحاد المصري لكرة، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم مصطفى الشهدي لإدارة اللقاء، يعاونه كلا من، شريف عبد الله وأحمد زيدان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: شريف عبد الله

حكم مساعد ثان: أحمد زيدان

حكم رابع: عبد الحكيم ناصر

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: هشام ربيع

"ذهبية وبرونزية".. المنتخبات المغربية تكتب تاريخا جديدا في الكرة العالمية

"اعتذار غير متوقع".. بيان رسمي من عمر عصر بشأن أزمته مع زميله بالمنتخب

