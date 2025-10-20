مباريات الأمس
"هتوحشني ياراموس".. أفشة يوجه رسالة لرامي صبري بعد اعتزاله

كتب - محمد الميموني:

10:00 م 20/10/2025

محمد مجدي أفشة

وجه محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي رسالة لرامي صبري لاعب فاركو بعد اعتزال الأخير لكرة القدم.

ونشر محمد مجدي قفشة اليوم الإثنين ، عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام "صورته مع رامي صبري قائلاً: "حبيب قلبي أخويا الكبير ربنا يكرمك في حياتك كان ليا الشرف إني لعبت معاك يا حبيبي هتوحشني جدًا يا راموس ".

وكان رامي صبري قد أعلن اعتزاله عن الملاعب وتولي منصب مدير الكرة بنادي فاركو.

ولم يشارك اللاعب الذي ينشط في مركز المدافع بقميص فاركو في أي مباراة خلال الموسم 2025/26.

21

