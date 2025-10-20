مباريات الأمس
"كفاية بقى الأهلي هو بطل الدوري".. شبانة يرد بقوة على لاعب بيراميدز

كتب : محمد خيري

10:56 ص 20/10/2025
تعجب الإعلامي محمد شبانة، من تصريحات المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن بطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" بيراميدز خسر الدوري كرة ونقاط، والأهلي انسحب من مباراة الزمالك، والخلاف بين الأهلي والزمالك، وبيراميدز ليس طرف في الأمر، وقام برفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع: "كفاية بقى فكرة المظلومية انت عديتها يا كرتي وخلاص انتم أبطال أفريقيا، ولكن الأهلي بطل الدوري المصري".

وأضاف:" بيراميدز خسر مباراتين في نهاية الدوري منح الأهلي الأفضلية ومنحة التتويج بالدوري".

وأتم:" أهنئ بيراميدز على الانتصار والنجاح في كأس السوبر الإفريقي".

وكان وليد الكرتي، أكد أن بيراميدز هو بطل الدوري المصري في الموسم الماضي وليس النادي الأهلي.

بيراميدز فريق بيراميدز شبانة محمد شبانة وليد الكارتي الدوري المصري

