كشف الإعلامي أحمد شوبير، التفاصيل الكاملة، لقائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، ودور ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، خلال الفترة المقبلة.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية لبرنامجه "مع شوبير": "اليوم سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة محمود الخطيب، وسبق وقلت لكم من البداية عائد للانتخابات، وهذا ما حدث وياسين منصور سيكون نائب الرئيس باختصاصات وبصلاحيات بوضوح شديد جدًا".

وأضاف: "محمود الخطيب اجتمع مع ياسين منصور وخالد مرتجي في مقر النادي الأهلي بالتجمع، واتفقا على كل شيء، وأنهيا كل الأمور، وستتغير آلية العمل، لأن الخطيب يعاني فعلًا بسبب مرضه، إلا أنه يحب الأهلي إلى درجة العشق".

وأكمل: "رأينا صالح سليم من قبل في ذروة آلام المرض، وكان يعاني ويجاهد ويكافح، وظل رئيسًا للنادي حتى توفي وهو رئيس الأهلي، وكان يعاني من المرض، وتوفي خارج مصر في رحلة علاج".

وتابع: "الأطباء حذروا الخطيب أنه إذا أجرى عملية جراحية في الرأس، فلن يضمنوا عواقبها، وبالتالي، الراحة قليلًا والهدوء قليلًا مطلوبة له، ويحتاج لراحة من 6 إلى 8 أشهر، والراحة ليست بالجلوس في المنزل، لكن بدلًا من العمل لـ 14 أو 15 أو 16 ساعة في اليوم، ساعتين أو ثلاث ساعات، ويأخذ أوقاتًا كثيرة فيها راحة، وياسين منصور داخل المجلس كنائب رئيس النادي بصلاحيات".

وأوضح: "البعض يتسائل هل سيكون ياسين منصور رئيس النادي؟ أنا لم أقل لكم ذلك، إلا أنه سيكون لديه صلاحيات وسيكون لديه ملفات، والأمور ستتغير وستتبدل بين الجميع دون استثناء".

وأكمل: "ملفات قطاع كرة القدم ستكون مهمة سيد عبد الحفيظ، وماذا عن الخطيب؟ سيتواجد ولكن سيد عبد الحفيظ سيتولى جزءًا من المهام والمسؤوليات، وهذا أمر جميل جدًا، وتواصل الأجيال مطلوب جدًا في الفترة المقبلة، وياسين منصور لديه ملفات كثيرة جدًا كنائب رئيس للنادي الأهلي ورئيس للمكتب التنفيذي، وخالد مرتجي أمين صندوق، يعني لديه أيضًا ملفات كثيرة جدًا".

واختتم تصريحاته: "الأعضاء الجدد أحمد حسام عوض سيحتفظ بمكانه في شركة كرة القدم طبقًا للتعديل الجديد في قانون الرياضة، ومحمد الغزاوي غالبًا سيتولى ملف ألعاب الصالات، وهو في الحقيقة ماهر في هذا الدور ويؤديه بأفضل وأحسن ما يكون، والتقديم سيكون إن شاء الله غدًا الجمعة، واليوم الخميس قد يكون هناك اجتماع".