"تعليمات فيريرا".. أيمن منصور يكشف سبب هزيمة الزمالك للقمة

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 02/10/2025

أيمن منصور

كتب - نهى خورشيد

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يملك قاعدة جماهيرية ضخمة تقف دائماً خلفه، مشدداً على ضرورة أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير وإعادة الثقة في أسرع وقت.

وأوضح منصور، في تصريحاته تلفزيونية أن الزمالك قدم شوطاً أول مميزاً فنياً أمام الأهلي في مباراة القمة، إذ ظهر الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وآدم كايد بشكل مؤثر، كما أثبت الفلسطيني عدي الدباغ أنه مهاجم هداف من الطراز الرفيع بتحركاته الفعالة داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الخسارة جاءت محزنة خاصة بعد التقدم الأبيض في الشوط الأول، معتبراً أن تراجع اللاعبين للدفاع كان نتيجة تعليمات مباشرة من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وانتقد منصور تأخر التغييرات الفنية حتى الدقيقة 70، مؤكداً أن ذلك خطأ واضح في القمة، كما وصف قرار استبعاد سيف الدين الجزيري من المشاركة بأنه غير موفق، مشدداً على أن العقوبات المفروضة على اللاعبين يجب أن تبقى خارج الملعب وألا تُحرم الجماهير من خدمات عناصرها الأساسية.

