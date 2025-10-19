وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة خاصة بعد تقديم استقالته من منصبه ضمن الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وكتب حازم عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبداً، لا لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل عليّ".

وأضاف:"ثانياً كل الحكاية أنا ماليش دور وده شئ أنا برفضه، لذلك تقدمت باستقالتي وقوبلت بكل احترام".

وواصل حديثه:"أنا بتقدم بكل الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، وكل الشكر لإدارة الكورة في نادي الزمالك وعلى رأسها مستر جون إدوارد على الفترة التي عملت بها داخل أعظم كيان في الشرق الأوسط".

وأتم حديثه قائلاً:"وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي مكان، وسأظل داعم له في كل مكان، وكل التوفيق لفريق الكورة في الفترة المقبلة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.