هل يتم توجيه الشكر له؟.. شوبير يفجر مفاجأة حول قرار الأهلي تجاه ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تحركات النادي الأهلي، في ملف المالي أيو ديانج، الذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانا خلال شهر يناير المقبل.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي سيتفاوض مع أليو ديانج بشروط النادي أو بالعرض اللي هيقدمه، وإذا وافق اللاعب سيستمر مع الفريق وإذا رفض سيتم توجيه الشكر له".

وأضاف: "الأهلي بالفعل وضع عينه على أكثر من لاعب لتعويض رحيل ديانج سواء محليًا أو خارجيا على المستوى الإفريقي أو الأوروبي".

وأكمل: "هناك أشخاص يعملون في الخارج خلال الفترة الحالية، ووضعوا أعينهم على عدد من اللاعبين منهم ظهير أيسر ووسط ملعب ورأس حربة".

واختتم تصريحاته: الأهلي وضع سقفًا للتعاقدات في المرحلة المقبلة، ومش هيزود في الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيتعاقد احتياجاته فقط لا غير.