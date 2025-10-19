مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

هل يتم توجيه الشكر له؟.. شوبير يفجر مفاجأة حول قرار الأهلي تجاه ديانج

كتب : محمد خيري

11:59 ص 19/10/2025

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تحركات النادي الأهلي، في ملف المالي أيو ديانج، الذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانا خلال شهر يناير المقبل.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي سيتفاوض مع أليو ديانج بشروط النادي أو بالعرض اللي هيقدمه، وإذا وافق اللاعب سيستمر مع الفريق وإذا رفض سيتم توجيه الشكر له".

وأضاف: "الأهلي بالفعل وضع عينه على أكثر من لاعب لتعويض رحيل ديانج سواء محليًا أو خارجيا على المستوى الإفريقي أو الأوروبي".

وأكمل: "هناك أشخاص يعملون في الخارج خلال الفترة الحالية، ووضعوا أعينهم على عدد من اللاعبين منهم ظهير أيسر ووسط ملعب ورأس حربة".

واختتم تصريحاته: الأهلي وضع سقفًا للتعاقدات في المرحلة المقبلة، ومش هيزود في الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيتعاقد احتياجاته فقط لا غير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير لأهلي ديانج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين