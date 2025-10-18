مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

"ضيعت وقتي".. وكيل نجم الزمالك يعلن تقدم اللاعب بشكوى للفيفا

كتب : محمد القرش

11:22 م 18/10/2025
  • عرض 11 صورة
أعلن مسعد يوسف وكيل محمود بنتايك نجم فريق الزمالك، بتقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

وأكد مسعد يوسف وكيل محمود بنتايك لاعب فريق الزمالك، أن اللاعب سيتقدم بشكوى ضد الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسعد في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "نادي الزمالك قام بدفع 75000 يورو فقط من مستحقات بنتايك المتأخرة".

وأضاف: "هذا المبلغ لا يكفي لمنع اللاعب من التقدم بشكوى في الوقت الحالي، لأنهم لم يدفعوا الجزء المتفق عليه".

وزاد: "للمرة الأخيرة إدارة الزمالك لم يسددوا مستحقات للوكيل أو نادي سانت إيتيان الفرنسي قيمة تعاقد اللاعب".

واختتم: "أهدرت وقتا كتيرا مع إدارة نادي الزمالك والمحامي سيقوم بتقديم شكوى ضدهم للفيفا والكاس خلال الأيام المقبلة".

