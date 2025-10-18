المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب تكرار إصابة أشرف داري

كشف عبد الرحمن عيسى المعد البدني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب تكرار إصابات المغربي أشرف داري لاعب الأحمر.

وقال عبد الرحمن عيسى في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "وجودي مع عماد النحاس في ولايتي تدريبه للأهلي مؤقتا، 50% من إصابات لاعبي الأهلي كانت بسبب عدم الجاهزية".

وأضاف: "منظومة الأحمال التي وُضعت خلال تولي ريبيرو المهمة الفنية للأهلي هي السبب في إصابات اللاعبين، والأمر منقسم بين المعد البدني والمدير الفني، وبالنسبة لإصابة أشرف داري، سببها زوايا الحوض والظهر وهي السبب الرئيسي في ذلك".

واختتم عيسى: "وبسبب إنه لاعب حماسي ويشارك بكل قوة عقب تعافيه فهذا يزيد من نسب الإصابة، والإجابة أكثر عند الجهاز الطبي، لاعبو الأهلي معذورون ولم يقصروا في الجانب البدني، وانعكس العامل البدني على أداء تريزيجيه في المباريات الأخيرة عندما تحسنت الأمور".

