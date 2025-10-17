مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

كتب : مصراوي

07:02 م 17/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند
  • عرض 8 صورة
    منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اليوم الثاني من فعاليات البطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي دريم لاند للجولف بمدينة السادس من أكتوبر منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين .

وانطلقت البطولة امس الخميس 16 اكتوبر ، وسط مشاركة قياسية تضم أكثر من 100 لاعب من 19 دولة حول العالم، فيما تختتم فعاليات البطولة غدا السبت 18 اكتوبر .

وتعد البطولة المصرية المفتوحة للهواة واحدة من أقدم البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1920، أي قبل نحو 105 أعوام، لتواصل مسيرتها العريقة كرمز لتاريخ الجولف المصري والعربي.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن البطولة المصرية المفتوحة للهواة لعام 2025، تمثل انطلاقة جديدة لرياضة الجولف في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن عودة البطولة بعد خمسة عشر عامًا من الغياب تجسد روح الإصرار والطموح في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البطولة المصرية للجولف للهواة عمر هشام طلعت الاتحاد المصري للجولف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)