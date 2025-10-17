مباريات الأمس
"تبدأ بما يعادل 80 جنيهًا".. أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

كتب : مصطفى الجريتلي

06:51 م 17/10/2025
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي في بوروندي

كشفت حسابات نادي أيجل نوار البوروندي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة عن أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام الأهلي.

موعد مباراة أيجل نوار والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحل عند الرابعة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره أيجل نوار ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي و أيجل نوار

وأوضح نادي أيجل نوار، أن سعر التذاكر يبدأ من 5 آلاف فرانك بوروندي ما يعادل 80 جنيهًا مصريًا، فيما جاءت أسعار التذاكر الـ VIP 50 ألف فرانك بوروندي ما يعادل 806 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأيجل نوار

