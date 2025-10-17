رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على

كشفت حسابات نادي أيجل نوار البوروندي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة عن أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام الأهلي.

موعد مباراة أيجل نوار والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحل عند الرابعة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره أيجل نوار ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي و أيجل نوار

وأوضح نادي أيجل نوار، أن سعر التذاكر يبدأ من 5 آلاف فرانك بوروندي ما يعادل 80 جنيهًا مصريًا، فيما جاءت أسعار التذاكر الـ VIP 50 ألف فرانك بوروندي ما يعادل 806 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مباراة الإياب.

اقرأ أيضًا:

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

"نسخة طبق الأصل".. من هو نصر شقيق محمد صلاح ؟

"أحدهم يمتلك بنزينة ".. استثمارات نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر