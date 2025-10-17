لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "وقعت على بياض وفوجئت بعقد 7 آلاف جنيه"

حل من اثنين.. وكيل حسام عبد المجيد يكشف لمصراوي مستجدات مستقبله مع الزمالك

ورى السيد الغديري لاعب الزمالك السابق، المنضم حديثا إلى خان شيخون السوري، كواليس انتقاله إلى القلعة البيضاء عام 2022.

وقال السيد الغديري في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت لاعبا في الجزيرة الإماراتي، وحاصل على بطولة مع فريق الرديف، وقبل إتمام عامي الـ18 وتوقعي عقد احتراف مع الفريق، تواصل معي أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك في ذلك الوقت، وحسين ياسر المحمدي المحمدي نجم الزمالك السابق".

وأضاف: "كنت مشجعا للزمالك وفرحت بالأمر، ودخلت في مكالمة فيديو مع فيريرا وقتها، ووقعت على بياض، وأخبرتهم أنني مشجعا للنادي "وقدروني"، بعدها فوجئت بأن عقدي في العام 7 آلاف جنيه، ولم أحصل عليهم حتى".

وأضاف: "فضلت سنة كاملة في الزمالك مخدتش أي فلوس، حتى جاء كابتن حسين لبيب والمجلس الحالي وتم تعديل العقد، لـ250 ألف جنيه وحصلت عليهم".

