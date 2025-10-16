مباريات الأمس
"مش هعرف اشتغل كده تاني".. الخطيب يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

كتب : مصراوي

08:56 م 16/10/2025
وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير الفريق، وذلك خلال ندوته الانتخابية المقامة اليوم الخميس في فرع النادي.

وكان الخطيب قد أعلن مؤخرًا عن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة، قبل أن يتراجع عن قراره بعد الضغوط التي طالبته بالاستمرار في رئاسة النادي.

وقال الخطيب خلال الندوة: " خلال الـ8 سنوات الماضية كنت أعمل بشكل يومي في النادي، وأقضي ساعات طويلة في العمل، على الأقل 8 أو 9 يوميًا، وأنا لن أستطيع تكرار هذا الأمر من جديد، حتى أكون صريحًا معكم".

وواصل: " ناقشت هذا الأمر مع القائمة الحالية، وتم الاتفاق على تقسيم الملفات على الزملاء في مجلس الإدارة، وسيتم متابعة هذه الملفات من خلال الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق".

وتابع الخطيب: " لن أتواجد بشكل كامل، لذا اسمحوا لي بأنني سأقوم بهذا الدور، وهذه الطريقة الوحيدة حتى أترشح في هذه الدورة".

جدير بالذكر أن انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس الإدارة الجديد ستُجرى يومى 30 و31 أكتوبر المقبل.

