فيريرا يخرج عن صمته ويكشف ما يواجهه في الزمالك.. ورد مفاجئ من لبيب

تحدث يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن الأزمات التي واجهته الفترة الماضية وتسببت في تراجع أداء الفريق.

وقال فيريرا خلال جلسة مع الصحفيين: "حاجات كتير كتبت الفترة الماضية عن المدرب واللاعبين غير حقيقية، وهدفنا محاولة إنهاء الشائعات ويكون التواصل أكثر سلاسة خلال الفترة المقبلة وذلك للقضاء على الشائعات".

وأكمل: "الظروف التي نعمل فيها بالزمالك ليست سهلة والجميع يعلم ما يحدث خارج الملعب، وما يحدث خارج الملعب مؤثر على الفريق داخل الملعب مهم جدا تفهموا أننا نعمل في ظروف صعبة".

وأضاف: "تناقشت مع حسين لبيب رئيس النادي في الأسبوع الماضي وأكد لي أن الفريق يسير بخطى ثابتة في ظل الظروف المحيطة بالفريق".