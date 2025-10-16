مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 0
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

0 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

فيريرا يخرج عن صمته ويكشف ما يواجهه في الزمالك.. ورد مفاجئ من لبيب

كتب-محمد خيري:

03:14 م 16/10/2025

يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

تحدث يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن الأزمات التي واجهته الفترة الماضية وتسببت في تراجع أداء الفريق.

وقال فيريرا خلال جلسة مع الصحفيين: "حاجات كتير كتبت الفترة الماضية عن المدرب واللاعبين غير حقيقية، وهدفنا محاولة إنهاء الشائعات ويكون التواصل أكثر سلاسة خلال الفترة المقبلة وذلك للقضاء على الشائعات".

وأكمل: "الظروف التي نعمل فيها بالزمالك ليست سهلة والجميع يعلم ما يحدث خارج الملعب، وما يحدث خارج الملعب مؤثر على الفريق داخل الملعب مهم جدا تفهموا أننا نعمل في ظروف صعبة".

وأضاف: "تناقشت مع حسين لبيب رئيس النادي في الأسبوع الماضي وأكد لي أن الفريق يسير بخطى ثابتة في ظل الظروف المحيطة بالفريق".

حسين لبيب فيريرا الزمالك

