"مش بيتنطط ويصرخ".. مدحت شلبي يوجه رسالة قوية بشأن مدير الكرة للأهلي

أثنى الإعلامي مدحت شلبي، على دور وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر، في الفترة الماضية، مؤكدا أن استمراره مهم.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "في رأيي إذا ابتعد الحاقدون وأتيحت الفرصة الكاملة لوليد صلاح الدين، سيكون أفضل مدير كرة مر على النادي الأهلي بآخر 10 سنوات".

وأكمل: "تابعت وليد صلاح الدين لا يبحث عن اللقطة لجذب مشاعر الجماهير بحركات كلنا عارفينها أنت مدير كرة وهذا هو منصبك لست مطالب بالنتطيط والصراخ مثلما شاهدنا جميعا لمن سبقوه".

وأوضح: "أعتقد أننا لن نرى أي مشاكل معه على غرار ما حدث مع مديرين سابقين سواء لاعب ضرب لاعب أو لاعب رفض يسلم على مدربه".

وأضاف: "لن أذكر أسماء أكيد كلكم عارفين، في النهاية وليد صلاح أسم كبير لا يعرف الشو، كان لاعبا رائعا، لم يكن على مدار مشواره الكروي حبيسا لمقاعد البدلاء".

واختتم تصريحاته: "وليد صلاح الدين كان خبير تحليلي شاطر ومحترم لا بيقول تاريخ ولا جغرافيا، واللاعيبة كلها بتحبه".

