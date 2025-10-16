الظهور الأول لياس ثورب.. بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى بوروندي

هل ممنوع من الدخول؟.. السبب الحقيقي لغياب دونجا عن الزمالك في رحلة الإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل إلى بوروندي.

وتستغرق رحلة الأهلي من القاهرة إلى بوروندي قرابة 6 ساعات، وقام وليد صلاح الدين مدير الكرة، بترتيب كافة الإجراءات قبل سفر البعثة، من الإقامة والملاعب.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة أمس الأربعاء، بقياد الدنماركي ياس ثورب، المدير الفني الجديد للفريق الذي القائمة التالية لمواجهة إيجل نوار:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - مصطفى العش - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف - أحمد عبد القادر - محمد شكري

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار، في الرابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

