أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، نجح خلال الفترة الماضية، في تسديد جميع الأقساط المرتبطة بأراضي النادي المختلفة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

وقال شلبي في تصريحات، عبر قناة "سي بي سي": "ميزانية الأهلي تخطت الـ8 مليار جنيه، خصص مبلغ لا يتجاوز 1.3 مليار جنيه فقط لفريق الكرة".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نجح في سداد جميع أقساط الأراضي، التي حصل عليها النادي في الفترة الماضية وكافة الحقوق المستحقة لأراضي النادي، لتصبح جميعها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون على النادي ويتم حاليا دراسة تفاصيل فرع النادي الجديد في العلمين".

وتابع:"عقود الرعاية مع النادي تنتهي جميعها بنهاية الموسم الحالي، النادي يعمل في الفترة المقبلة على التعاقد مع الرعاة بالدولار، عن طريق الاتفاق مع الشركات الأم، وليس لفروع الشركة في مصر، لتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجها النادي في أمور كثيرة".

واختتم شلبي تصريحاته: "فريق الكرة بالأهلي الأهلي يسير في طريق إيجابي في الفترة الماضية، بعد تحقيق نتائج جيدة في الدوري، التعاقد مع مدرب سبق له العمل في أحد الدوريات الخمسة الكبرى".

