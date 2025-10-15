كشف إسلام المصري لاعب نادي جي، وصاحب هدف فوز فريقه أمس على ليفلز في منافسات دوري القسم الثاني، عن كواليس مشواره الكروي، دور محمود عبدالرزاق شيكابالا نجم الزمالك الأسبق مع الفريق.

قال إسلام في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "كنت أدرس في معهد الحاسبات والمعلومات، ثم بدأت مشواري الكروي في نادي سرس الليان، بعدها انتقلت إلى كوكاكولا وحققت معهم الصعود".

وأضاف:" بعد ذلك انضممت إلى صفوف فيوتشر "نادي مودرن سبورت حالياً"، قبل أن أنتقل إلى بورتو السويس، والآن أنا ضمن صفوف نادي جي".

وتابع حديثه: "أسرتي كانت الداعم الأكبر لي طوال مشواري في كرة القدم، فهم من ساندوني منذ البداية وحتى الآن".

وعن هدفه أمس في مباراة فريقه الأخيرة، قال:"شيكابالا هو الأب الروحي للفريق، دائماً يقف بجوارنا و يدعمنا، ولا يقصر معنا في أي شيء، وقال لي قبل المباراة: "أنت هتجيب جون"، وبالفعل سجلت الهدف، واحتفلت معه على الفور".

وأعرب اللاعب عن طموحه في المرحلة المقبلة، قائلاً: "هدفي إن شاء الله أن نصعد إلى دوري المحترفين، ونصل بالنادي إلى مكانة تليق به".