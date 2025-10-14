لماذا لم يترشح ياسين منصور على مقعد رئاسة الأهلي؟.. رجل الأعمال يجيب
كتب : محمد القرش
رجل الأعمال ياسين منصور
أوضح رجل الأعمال ياسين منصور، سبب ترشحه على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمجلس الإدارة الجديد 2025/29 ضمن قائمة محمود الخطيب.
وقال منصور في تصريحات عبر "CNBC Arabia": "طوال عمري لم أبحث عن مناصب، وما يهمني هو مصلحة النادي الأهلي، وليست مصلحتي الشخصية".
وأضاف: "محمود الخطيب من أعز أصدقائي، والنادي الأهلي مر بالعديد من الصعاب خلال الفترة الماضية والخطيب تحمل الكثير".
وأوضح: "رأيت الترشح على مقعد نائب الرئيس هو القرار الأمثل في الفترة الحالية، حيث يمر الأهلي بفترة انتقالية، وقال طارق سليم ذات مرة: "أنا في خدمة النادي الأهلي حتى إذا وقفت حارسا على بوابته"".
واختتم رجل الأعمال: "خالد مرتجي أمين الصندوق وافق على قدومي بكل حب وإخلاص، بعدما قام بدور نائب الرئيس عقب وفاة العامري فاروق".
قائمة محمود الخطيب
مقعد الرئيس: محمود الخطيب
نائب الرئيس: ياسين منصور
أمين الصندوق: خالد مرتجي
أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".
أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".