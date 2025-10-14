مباريات الأمس
لماذا لم يترشح ياسين منصور على مقعد رئاسة الأهلي؟.. رجل الأعمال يجيب

كتب : محمد القرش

09:44 م 14/10/2025

رجل الأعمال ياسين منصور

أوضح رجل الأعمال ياسين منصور، سبب ترشحه على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمجلس الإدارة الجديد 2025/29 ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال منصور في تصريحات عبر "CNBC Arabia": "طوال عمري لم أبحث عن مناصب، وما يهمني هو مصلحة النادي الأهلي، وليست مصلحتي الشخصية".

وأضاف: "محمود الخطيب من أعز أصدقائي، والنادي الأهلي مر بالعديد من الصعاب خلال الفترة الماضية والخطيب تحمل الكثير".

وأوضح: "رأيت الترشح على مقعد نائب الرئيس هو القرار الأمثل في الفترة الحالية، حيث يمر الأهلي بفترة انتقالية، وقال طارق سليم ذات مرة: "أنا في خدمة النادي الأهلي حتى إذا وقفت حارسا على بوابته"".

واختتم رجل الأعمال: "خالد مرتجي أمين الصندوق وافق على قدومي بكل حب وإخلاص، بعدما قام بدور نائب الرئيس عقب وفاة العامري فاروق".

قائمة محمود الخطيب

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

