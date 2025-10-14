في اللحظات الأخيرة.. تحرك عاجل من الزمالك قبل فسخ عقد بيزيرا وبنتايك

"صاحب موقف".. ماذا قال مجدي عبد الغني عن محمد أبو تريكة؟

نجح نادي الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات الثنائي الأجنبي، المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا، من أجل تنازل اللاعبان عن الإنذارات التي كانا قد تقدما بها ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

وأمهل الثنائي إدارة الزمالك فترة قانونية للسداد، تنتهي في 15 أكتوبر الجاري، مهددين بفسخ التعاقد من طرف واحد وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تتيح هذا الإجراء في حال تأخر الرواتب لأكثر من شهرين.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك قام بتحويل جزء من رواتب الثنائي المتأخرة، لحسابتهم، وهو ما سيترتب عليه تنازلهم عن الإنذارات، والتركيز مع الفريق.

ويستأنف الفريق الأبيض، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

