تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

محمد صلاح وزوجته يثيران الجدل بسبب "شنطة وساعة".. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

01:13 م 14/10/2025
أثارت زوجة النجم المصري محمد صلاح، ماجي صادق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في مدرجات مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعدما لفتت الأنظار بحقيبة يُعتقد أنها من علامة فاخرة وبسعر باهظ.

وظهرت ماجي في الملعب مرتدية قميص منتخب مصر، والتقطت عدسات الكاميرات لحظات وجودها في المدرجات ثم أثناء نزولها إلى أرض الملعب بعد نهاية اللقاء للاحتفال بالتأهل.

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن الحقيبة التي حملتها، ارتدتها ماجي زوجة محمد صلاح.

وتعد الشنطة من ماركة Hermès وسعرها يتجاوز ٢٤ ألف دولار أي تتخطى مليون جنيه مصري، كما ظهر محمد صلاح أيضآ مرتديا لساعة فاخرة، من ماركة Hublot سعرها يتجاوز 62 ألف يورو أي ما تعدى ٣ مليون جنيه مصري.

