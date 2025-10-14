"فيريرا لا يصلح".. القباني يطلق تصريحات نارية حول ما يحدث في غرفة ملابس

أثارت زوجة النجم المصري محمد صلاح، ماجي صادق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في مدرجات مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعدما لفتت الأنظار بحقيبة يُعتقد أنها من علامة فاخرة وبسعر باهظ.

وظهرت ماجي في الملعب مرتدية قميص منتخب مصر، والتقطت عدسات الكاميرات لحظات وجودها في المدرجات ثم أثناء نزولها إلى أرض الملعب بعد نهاية اللقاء للاحتفال بالتأهل.

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن الحقيبة التي حملتها، ارتدتها ماجي زوجة محمد صلاح.

وتعد الشنطة من ماركة Hermès وسعرها يتجاوز ٢٤ ألف دولار أي تتخطى مليون جنيه مصري، كما ظهر محمد صلاح أيضآ مرتديا لساعة فاخرة، من ماركة Hublot سعرها يتجاوز 62 ألف يورو أي ما تعدى ٣ مليون جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

"معندوش أكل وعاوز يجيب والدته".. الغندور يستغيث بما يحدث مع لاعب الزمالك الأجنبي