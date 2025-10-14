علق ماجد سامي، مالك وادي دجلة، على تأهل منتخب الرأس الأخضر، بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، على حساب منتخب الكاميرون، في كبرى المفاجآت بالتصفيات الأفريقية.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماذا يعني تأهل الرأس الأخضر ذات ال 593 ألف نسمة لكأس العالم بالبلدي؟".

وأكمل: "لو حسبنا مصر فيها كام 593 ألف نسمة يطلعوا 180.. ولو قسمنا مصر الـ180 منطقة تحتوي كل منطقة على هذا العدد وطبقنا نفس المشروع الذي تم تطبيقه في كاب فيردي، سيكون لدينا 180 فريق كرة قدم قادر على الوصول لكأس العالم".

وأضاف: "وسيكون أقوى هذه الفرق بالطبع قادراً على تخطي الأدوار الأولي وربما الوصول لما وصلت إليه المغرب في النسخة الأخيرة من كأس العالم".

واختتم تصريحاته: "مبروك للرأس الأخضر بلوغ كأس العالم والتي أتوقع أن يتخطوا فيها الدور الأول على الأقل و الأيام بيننا".

