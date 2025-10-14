مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

"بالبلدي 180 فريق مصري".. تعليق مثير من مالك وادي دجلة على مفاجأة أفريقيا للمونديال

كتب : محمد خيري

10:17 ص 14/10/2025

منتخب الرأس الأخضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق ماجد سامي، مالك وادي دجلة، على تأهل منتخب الرأس الأخضر، بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، على حساب منتخب الكاميرون، في كبرى المفاجآت بالتصفيات الأفريقية.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماذا يعني تأهل الرأس الأخضر ذات ال 593 ألف نسمة لكأس العالم بالبلدي؟".

وأكمل: "لو حسبنا مصر فيها كام 593 ألف نسمة يطلعوا 180.. ولو قسمنا مصر الـ180 منطقة تحتوي كل منطقة على هذا العدد وطبقنا نفس المشروع الذي تم تطبيقه في كاب فيردي، سيكون لدينا 180 فريق كرة قدم قادر على الوصول لكأس العالم".

وأضاف: "وسيكون أقوى هذه الفرق بالطبع قادراً على تخطي الأدوار الأولي وربما الوصول لما وصلت إليه المغرب في النسخة الأخيرة من كأس العالم".

واختتم تصريحاته: "مبروك للرأس الأخضر بلوغ كأس العالم والتي أتوقع أن يتخطوا فيها الدور الأول على الأقل و الأيام بيننا".

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرأس الأخضر كاب فيردي كأس العالم وادي دجلة ماجد سامي مالك وادي دجلة كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات