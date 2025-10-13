مباريات الأمس
بيان جديد من الأهلي بشأن انتخابات مجلس الإدارة الجديد

كتب : محمد القرش

02:35 م 13/10/2025
وجه النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسئولية خلال السنوات الأربع المقبلة. (في بيان رسمي عبر موقع النادي)

وجاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

