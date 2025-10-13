بيان جديد من الأهلي بشأن انتخابات مجلس الإدارة الجديد

بتواجد "آمر وليان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن للعميد بعد إنجاز المونديال

"الصفوف لم تكتمل".. قرار من توروب للاعبي الأهلي قبل الظهور الأول

أشرف صبحي يستقبل إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام (صور)

وجه النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسئولية خلال السنوات الأربع المقبلة. (في بيان رسمي عبر موقع النادي)

وجاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

اقرأ أيضًا:

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

كواليس استعدادات الأهلي لانتخابات مجلس الإدارة