واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره ديكيداها السبت 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد مران الأبيض الذي أُقيم اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، تخصيص فقرة بدنية تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات متنوعة بالكرة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وعلى هامش المران، أدى الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي تدريبات تأهيلية خاصة، إذ يواصل الدباغ برنامجه العلاجي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يخضع ناصر منسي للمرحلة الثانية من تأهيله بعد إصابة العضلة الخلفية، ويعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غداً الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

اقرأ أيضًا:

انضمام زوجة حسام عبد المجيد إلى فريق تغطية مباراة مصر وغينيا بيساو

الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مصر وغينيا