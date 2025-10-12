كواليس استعدادات الأهلي لانتخابات مجلس الإدارة

"ليس له علاقة بالتدريب وكرة القدم".. المحمدي يفتح النار على أسامة نبيه

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

يعمل النادي الأهلي بشكل مكثف لإنهاء استعداداته لانتخابات مجلس إدارته الجديدة، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة التاسعة من صباح الأربعاء 30 أكتوبر.

وتشترط اللائحة اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول بحضور 50% + 1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

وفي حال عدم تحقق النصاب المطلوب، تُستكمل أعمال الجمعية يوم الخميس 31 أكتوبر، وتُعدّ الانتخابات صحيحة بحضور ما لا يقل عن خمسة آلاف عضو، وفقاً لما نصت عليه لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

