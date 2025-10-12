كواليس استعدادات الأهلي لانتخابات مجلس الإدارة

مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

1 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

يعمل النادي الأهلي بشكل مكثف لإنهاء استعداداته لانتخابات مجلس إدارته الجديدة، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة التاسعة من صباح الأربعاء 30 أكتوبر.

وتشترط اللائحة اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول بحضور 50% + 1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

وفي حال عدم تحقق النصاب المطلوب، تُستكمل أعمال الجمعية يوم الخميس 31 أكتوبر، وتُعدّ الانتخابات صحيحة بحضور ما لا يقل عن خمسة آلاف عضو، وفقاً لما نصت عليه لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

