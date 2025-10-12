"هل يلتزم؟".. سر تواصل شيكو بانزا مع إدارة الزمالك قبل العودة

كتب- محمد خيري:

أخطر الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إدارة الكرة، بموعد العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده.

ويتواجد شيكو بانزا، مع منتخب بلاده أنجولا، في الفترة الحالية، للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتواصل شيكو بانزا مع إدارة الكرة بنادي الزمالك، وأخطرهم بموعد وصوله إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للمشاركة مع الزمالك في المباريات المقبلة، وبدايتها في مواجهة ديكاداها الصومالي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعهد شيكو بانزا بالالتزام الكامل في الفترة المقبلة، وعدم المخالفة في مواعيد العودة، مثلما حدث من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.