تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

"هل يلتزم؟".. سر تواصل شيكو بانزا مع إدارة الزمالك قبل العودة

كتب : محمد خيري

12:51 م 12/10/2025

شيكو بانزا

كتب- محمد خيري:
أخطر الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إدارة الكرة، بموعد العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده.

ويتواجد شيكو بانزا، مع منتخب بلاده أنجولا، في الفترة الحالية، للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتواصل شيكو بانزا مع إدارة الكرة بنادي الزمالك، وأخطرهم بموعد وصوله إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للمشاركة مع الزمالك في المباريات المقبلة، وبدايتها في مواجهة ديكاداها الصومالي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعهد شيكو بانزا بالالتزام الكامل في الفترة المقبلة، وعدم المخالفة في مواعيد العودة، مثلما حدث من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأنجولي شيكو بانزا إدارة الزمالك معسكر منتخب بلاده

