من هو يوسف حسن لاعب الزمالك السابق بعدما خطف الأنظار مع والدته؟

عاد اسم يوسف حسن لاعب الزمالك السابق ليتردد على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد لقطته جمعته بوالدته عقب مباراة لفريقه.

يوسف حسن يلعب حاليًا لصالح نادي ليفلز الذي ينشط ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية ( ب ).

وخطفت والدة يوسف حسن الأنظار بعدما تواجدت في الاستاد ثم ترجلت لأرضية الملعب عقب مباراة شبين لتحتفل مع ابنها بالفوز قائلة : "ابني رجع زي الأول" في إشارة لعودته لتسجيل الأهداف.

نتيجة مباراة ليفلز وشبين

وفاز فريق ليفلز برباعية على نظيره شبين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري.

من هو يوسف حسن ؟

يوسف حسن كان قد تألق بصفوف شباب نادي المقاولون العرب لينتقل في موسم 2021/22 لصفوف نادي وادي دجلة.

وظهر اللاعب صاحب الـ 22 عامًا بقميص نادي المقاولون العرب بـ 8 مباريات ولكنه لم يُسجل أو يصنع.

وبالتوازي مع فترة تواجده بصفوف المقاولون ووادي دجلة كان المهاجم الأساسي لمنتخب مصر للشباب.

وظلّ يوسف حسن بقميص دجلة لمدة موسمين لينضم لصفوف الزمالك إذ شارك رفقة الفريق الأول بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف فيما كان يشارك مع فريق الشباب ومع تعرضه للإصابة وتصريحاته الإعلامية بأن النادي لم يقف جنبه لعلاجه رحل عن صفوف القلعة البيضاء.

ورحل يوسف حسن بعد موسمين مع الزمالك لنادي إنبي الذي أعاره بالموسم ذاته لنادي بايونيرز بالدرجة الثانية ومن انضم لنادي ليفلز.

