أشرف بنشرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 10 من الدوري

من هو يوسف حسن لاعب الزمالك السابق بعدما خطف الأنظار مع والدته؟

مدرب الأهلي يكشف كواليس حديثه الأول مع الخطيب

خطفت والدة لاعبة نادي ليفلز يوسف حسن الأضواء عقب مباراة الفريق ونظيره شبين بدوري الدرجة الثانية ( ب ).

نتيجة مباراة ليفلز وشبين

وفاز فريق ليفلز برباعية على نظيره شبين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري.

وخطفت والدة لاعب الزمالك السابق الأنظار بعدما تواجدت في الاستاد ثم ترجلت لأرضية الملعب لتحتفل مع ابنها قائلة" ابني رجع زي الأول" في إشارة لعودته لتسجيل الأهداف ليرد عليها اللاعب بتقبيل رأسها ويدها.

"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

وكان نادي ليفلز قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 22 عامًا.

إحصائيات يوسف حسن مع الزمالك

وتعد الفترة التي قضاها يوسف حسن بصفوف الزمالك غامضة إذ تعاقد النادي معه وهو لاعب منتخب مصر للشباب والفريق الأول لنادي وادي دجلة بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي إنبي الذي أعاره بالموسم ذاته لنادي بايونيرز بالدرجة الثانية

وشارك اللاعب بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف فيما لم يشارك بقميص إنبي في أي مباراة.

اقرأ أيضًا:

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

بعد مطالبتهم باعتزاله.. معلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح