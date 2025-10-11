"رغم الإصابة".. الأهلي يقرر اصطحاب لاعبه مع بعثة الفريق لبوروندي

دفعة قوية للأهلي قبل مباراة إيجل نوار البوروندي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على اصطحاب اللاعب أحمد رضا مع البعثة التي ستغادر إلى رواندا لمواجهة فريق إيجل نوار.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن أحمد رضا مازال ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من آلام في الركبة ولكن سيتم اصطحابه لبوروندي.

اللاعب صاحب الـ 25 شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري بقميص الأهلي بـ 6 مباريات سجل خلالها هدفًا.

