الغندور يهدي قمصان الأهلي للجماهير في المول.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

أهدي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عدد من قمصان النادي الأهلي إلى جانب من الجماهير في أحد المولات المصرية.

وكتب الغندور على الصور التي شاركها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تسليم جوائز توقعات مباراة القمة لـ والدة عبد الرحمن زوجها ونجلهما".

وأضاف:"توقع مباراة الزمالك والمحلة لـ علي حسين التومي، مبروووووووك الفائزين وحظ سعيد للجميع المرات القادمة".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الكروي بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

