مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

0 1
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

جميع المباريات

إعلان

"مع اقتراب رحيله".. رسالة خاصة من إمام عاشور لعماد النحاس

كتب - يوسف محمد:

07:24 م 10/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور 5_2
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة خاصة إلى عماد النحاس مدرب الفريق، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ونشر عاشور صورة للنحاس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "شكرا يا أصيل يا محترم".

واقترب عماد النحاس من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد إعلان المارد الأحمر بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الدنماركي ياس ثورب لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان عماد النحاس، يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر، بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، منذ رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي، رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج بشكل كبير.

أقرأ أيضًا:

"كلمات جميلة".. مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل مكالمة أبو تريكة مع حسن شحاتة

هل اتخذ مجلس حسين لبيب قرارًا بالاستقالة ؟.. رد رسمي من نادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي عماد النحاس آخر أخبار النادي الأهلي ياس ثورب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة