وجه إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة خاصة إلى عماد النحاس مدرب الفريق، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ونشر عاشور صورة للنحاس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "شكرا يا أصيل يا محترم".

واقترب عماد النحاس من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد إعلان المارد الأحمر بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الدنماركي ياس ثورب لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان عماد النحاس، يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر، بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، منذ رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي، رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج بشكل كبير.

