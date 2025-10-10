مباريات الأمس
عضوا مجلس إدارة الأهلي يزوران حسن شحاتة

كتب : هند عواد

04:47 م 10/10/2025
    وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة (2)
    وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة (3)
    حسن شحاتة (2)
    حسن شحاتة (1)
    حسن شحاتة وأفراد عائلته (6) (1) (1)
    حسن شحاتة

زار عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق قنديل وخالد مرتجي، أسطورة الزمالك حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقب تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا لكريم حسن شحاتة، تعرض مدرب منتخب مصر السابق لأزمة صحية خلال الأيام الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية، بعد أسبوعين.

ونشر طارق قنديل، صورته رفقة خالد مرتجي وحسن شحاتة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "حبيبنا الغالي المعلم كابتن حسن شحاتة ولقاء جميل، متعه الله بالصحة والعافية".

