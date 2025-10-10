بعد قليل.. مؤتمر صحفي في الأهلي لتقديم المدرب الجديد

يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بمقر الأهلي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

ويحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع المدرب الدنماركي، بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة. وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.

