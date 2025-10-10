مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

اللاعبون رفضوا السفر.. واقعة غريبة في تصفيات كأس العالم

كتب : مصراوي

12:02 م 10/10/2025
    منتخب مالاوي 2
    منتخب مالاوي 1
    منتخب مالاوي

شهدت الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة غريبة بإلغاء إحدى المباريات، بسبب امتناع اللاعبين عن السفر.

وكان من المقرر أن يواجه منتخب مالاوي نظيره غينيا الاستوائية، مساء أمس الخميس، على ملعب "بينجو الوطني"، لكن تم إلغاء اللقاء، بسبب امتناع لاعبي الأخير عن السفر.

وقال الاتحاد المالاوي لكرة القدم، في بيان رسمي: "المباراة ألغيت نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالفريق الضيف، منتخبنا سيحتسب فائزا باللقاء ويحصد النقاط الثلاث، وهو ما يقلص الفارق مع ناميبيا صاحبة المركز الثاني إلى نقطتين فقط".

وأشارت بعض التقارير إلى أن لاعبي غينيا الاستوائية رفضوا السفر، احتجاجا على قرارات اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، والتي تسببت في زيادة الخلافات.

تصفيات كأس العالم 2026 غينيا الاستوائية

