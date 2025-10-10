اللاعبون رفضوا السفر.. واقعة غريبة في تصفيات كأس العالم

شهدت الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة غريبة بإلغاء إحدى المباريات، بسبب امتناع اللاعبين عن السفر.

وكان من المقرر أن يواجه منتخب مالاوي نظيره غينيا الاستوائية، مساء أمس الخميس، على ملعب "بينجو الوطني"، لكن تم إلغاء اللقاء، بسبب امتناع لاعبي الأخير عن السفر.

وقال الاتحاد المالاوي لكرة القدم، في بيان رسمي: "المباراة ألغيت نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالفريق الضيف، منتخبنا سيحتسب فائزا باللقاء ويحصد النقاط الثلاث، وهو ما يقلص الفارق مع ناميبيا صاحبة المركز الثاني إلى نقطتين فقط".

وأشارت بعض التقارير إلى أن لاعبي غينيا الاستوائية رفضوا السفر، احتجاجا على قرارات اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، والتي تسببت في زيادة الخلافات.

