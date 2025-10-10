مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

"اصطدم بلوحة إعلانية".. إصابة خطيرة للاعب في الدوري الصيني تهدد بشلل نصفي (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

07:00 ص 10/10/2025
  • عرض 6 صورة
تعرض لاعب الوسط التوجولي صامويل أسامواه المحترف بصفوف جوانجشي بينجوه الصيني إصابة خطيرة خلال مباراة لفريه بدوري الدرجة الثانية.

إصابة التوجولي صامويل أسامواه

وتعرض صامويل أسامواه للإصابة بعدما دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس ليرتطم رأسه بقوة بلوحة الإعلانات على جانب الملعب، إذ تشير تقارير صحفية صينية لوجود مخاوف من تعرضه لشلل نصفي.

وأصدر نادي جوانجشي بينجوه بصفته بيانًا رسميًا أمس الخميس، أوضح خلاله أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من كسور متعددة في الرقبة وتلف عصبي واسع النطاق، مؤكدًا أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وأن حالته الصحية الآن مستقرة، على أن يتم الإعلان عن تطورات تعافيه لاحقًا بعد فحوصات المتابعة.

يذكر أن أسامواه صاحب الـ 6 مباريات دولية مع توجو قد بدأ مسيرته الاحترافية في بلجيكا قبل انتقاله إلى الصين عام 2024.

صامويل أسامواه إصابة صامويل أسامواه الدوري الصيني

فيديو قد يعجبك:



