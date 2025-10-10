"اصطدم بلوحة إعلانية".. إصابة خطيرة للاعب في الدوري الصيني تهدد بشلل نصفي (فيديو وصور)
كتب : مصراوي
تعرض لاعب الوسط التوجولي صامويل أسامواه المحترف بصفوف جوانجشي بينجوه الصيني إصابة خطيرة خلال مباراة لفريه بدوري الدرجة الثانية.
إصابة التوجولي صامويل أسامواه
وتعرض صامويل أسامواه للإصابة بعدما دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس ليرتطم رأسه بقوة بلوحة الإعلانات على جانب الملعب، إذ تشير تقارير صحفية صينية لوجود مخاوف من تعرضه لشلل نصفي.
وأصدر نادي جوانجشي بينجوه بصفته بيانًا رسميًا أمس الخميس، أوضح خلاله أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من كسور متعددة في الرقبة وتلف عصبي واسع النطاق، مؤكدًا أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وأن حالته الصحية الآن مستقرة، على أن يتم الإعلان عن تطورات تعافيه لاحقًا بعد فحوصات المتابعة.
يذكر أن أسامواه صاحب الـ 6 مباريات دولية مع توجو قد بدأ مسيرته الاحترافية في بلجيكا قبل انتقاله إلى الصين عام 2024.
🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025
He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7