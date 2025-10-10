هل أخطره بالرحيل.. ماذا بين حسين لبيب وفيريرا في حضور جون بجلسة تخطت الساعتين؟

تعرض لاعب الوسط التوجولي صامويل أسامواه المحترف بصفوف جوانجشي بينجوه الصيني إصابة خطيرة خلال مباراة لفريه بدوري الدرجة الثانية.

إصابة التوجولي صامويل أسامواه

وتعرض صامويل أسامواه للإصابة بعدما دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس ليرتطم رأسه بقوة بلوحة الإعلانات على جانب الملعب، إذ تشير تقارير صحفية صينية لوجود مخاوف من تعرضه لشلل نصفي.

وأصدر نادي جوانجشي بينجوه بصفته بيانًا رسميًا أمس الخميس، أوضح خلاله أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من كسور متعددة في الرقبة وتلف عصبي واسع النطاق، مؤكدًا أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وأن حالته الصحية الآن مستقرة، على أن يتم الإعلان عن تطورات تعافيه لاحقًا بعد فحوصات المتابعة.

يذكر أن أسامواه صاحب الـ 6 مباريات دولية مع توجو قد بدأ مسيرته الاحترافية في بلجيكا قبل انتقاله إلى الصين عام 2024.

