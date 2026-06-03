تقدمت "نسرين" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد أقل من عامين على زواجها، مبررة طلبها باكتشافها تصرفات ومعتقدات غريبة داخل منزل الزوجية أثارت خوفها وعدم شعورها بالأمان.

تفاصيل دعوى الخلع

وقالت الزوجة، البالغة من العمر 31 عامًا، إن حياتها الزوجية بدأت بشكل طبيعي بعد زواج تقليدي، قبل أن تلاحظ وجود "صينية معدنية فارغة" أسفل السرير منذ أول يوم زواج، مع إصرار زوجها على عدم الاقتراب منها دون توضيح السبب.

وأضافت أن شقيقة زوجها أخبرتها أن الأخير يعتقد بوجود "عمل" عليه، وأن وضع الصينية جزء من محاولة إبطاله، مؤكدة أن هذه القناعات انعكست على تصرفاته اليومية وتسببت في خلافات متكررة بينهما.

محاولات إقناع الزوج بالعدول عن تصرفاته

وأوضحت أنها حاولت مناقشته وإقناعه بالتخلي عن تلك الأفكار، لكنه رفض واعتبر حديثها تشكيكًا فيه، ما أدى إلى تصاعد التوتر وفقدان التفاهم بينهما.

واختتمت بأنها لم تعد تشعر بالاستقرار داخل منزل الزوجية، فقررت اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى خلع حملت رقم 439 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

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