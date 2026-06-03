نشرت أسرة صبري نخنوخ، بيان بشأن واقعة تعديه على صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة، تنفي فيه التعدي على محامي وتؤكد عدم توجيه اتهام من هذا القبيل إليه.

أسرة صبري نخنوخ تعتذر للمحامين

وجاء في البيان الذي نشرته السرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تؤكد أسرة صبري نخنوخ أن ما تم تداوله بشأن وجود أي صلة له بواقعة التعدي على أحد المحامين عارٍ تمامًا من الصحة، كما أن المحامي لم يوجه أي اتهام له في هذا الشأن.

وأكمل البيان: تؤكد الأسرة كامل احترامها وتقديرها لجميع المحامين ولدورهم الوطني والمهني الهام.

حبس صبري نخنوخ

وكانت النيابة العامة قررت حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إخلاء سبيل المجني عليهم.

وكشف مصدر أمني تفاصيل القبض على "نخنوخ" وابن شقيقه، بسبب مشاجرة مع صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة بسبب خلاف مالي يتعلق ببيع فيلا.

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