نجم الأهلي السابق: كل مدربين الأحمر بعد فايلر فنكوش

كتب : محمد خيري

01:38 م 01/10/2025

رانييه فايلر

أكد عبد الحميد حسن "ميدو" نجم الأهلي الأسبق، أن الأحمر لديه الوقت لاختيار مدرب مناسب خاصة أن كل مدربين الأهلي بعد فايلر فنكوش.

وقال عبد الحميد حسن الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "الأهلي عنده متسع من الوقت لاختيار مدير فني شكل النادي الأهلي، ولازم يكون مدرب يكسب ويقدم أداء قوي وشكل للفرقة ويكون هناك استمرارية في البطولات والأداء".

وأضاف: "المدربين اللي بيجوا الأهلي باستثناء رينيه فايلر لم يكن لهم وجود فني على الإطلاق، كلهم فنكوش كولر مش مقتنع به خالص ولا موسيماني، مع احترامي للبطولات اللي حققوها، كله بيحقق بطولات، بعد البطولات وقعنا على وشنا".

وتابع نجم الأهلي الأسبق: "الأداء والشكل والفنيات العالية هي اللي هتجيب بطولات، الدنيا مع المدربين كانت الدنيا ماشية ولما وقع كان شكلنا وحش بيخليك تتأكد أن الدنيا كانت غلط".

وأختتم تصريحاته: "أما فايلر لما جه قلب الدنيا فنيا وكان فيه بطولات واستمرارية في الأداء لحد ما مشي، فإحنا عاوزين النوعية دي".

الأهلي فايلر النادي الأهلي مدرب الأهلي نجم الأهلي

